Чебоксары, , 07:45 — REGNUM В Чувашии с начала года зарегистрировано 65 фактов конфликта интересов, по итогам разбирательств три должностных лица уволены в связи с утратой утрате доверия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

В январе–сентябре 2022 года надзорное ведомство выявило 65 фактов неисполнения должностными лицами обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. По данным фактам направлено 62 представления и информаций, к дисциплинарной ответственности привлечены 45 лиц, в том числе трое уволены в связи с утратой утрате доверия. Часть актов прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

В частности, внесено представление из-за принятия главой одного из сельских поселений решения об устройстве за счёт бюджета водозаборной скважины на земельном участке родственника. В прокуратуре отмечают, что депутатский корпус не стал увольнять такого служащего, ограничившись дисциплинарным взысканием.

Тогда правоохранители подали в суд, который поддержал прокуратуру и депутатский корпус исполнил решение суда: собрание депутатов решение суда исполнено, полномочия главы поселения прекращены досрочно в связи с утратой доверия. Аналогичным образом покинул пост глава одного из поселений Комсомольского района.

Напомним, что ранее в Аликовском районе Чувашии главу администрации лишили полномочий через суд из-за конфликта интересов. Нарушения вскрылись при проверке деталей заключения дорожных контрактов на содержание и ремонт дорог.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 2020 года более 100 муниципальных депутатов наказаны из-за выявленных нарушений в сведениях о доходах, либо за непредставление деклараций, из них 28 человек сдали мандаты досрочно.

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