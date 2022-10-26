Анкара, , 07:45 — REGNUM Турция намерена организовать встречу глав минэнерго России и Германии в Стамбуле. Об этом сообщила турецкая газета Aydilink со ссылкой на слова председателя Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллаха Дегера.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита», — заявил он.

При этом Дегер уточнил, что российская и немецкая стороны предварительно отказались от этой инициативы. Однако он не исключил, что Москва и Берлин могут изменить свое решение.

Отметим, Стамбульский экономический саммит будет проходить 8–9 декабря. По словам Дегера, к участию приглашены международные компании, в том числе и российские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства энергетики Турции Фатих Дёнмез заявил, что Анкара и Москва смогли достичь соглашения о переговорах по созданию газового хаба на турецкой территории. По его словам, Турции еще необходимо оценить свою часть работы по этому проекту.