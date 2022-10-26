Тегеран, 26 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. 25 октября в послании своему казахстанскому коллегеКасым-Жомарту Токаеву президент ИранаИбрагим Раиси призвал к дальнейшему развитию отношений между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Раиси направил послание Токаеву по случаю Дня Республики в Казахстане, поздравив правительство и народ этой страны с государственным праздником.

Говоря о визите президента Казахстана в Тегеран и двусторонней встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Раиси отметил, что в ходе переговоров были достигнуты благоприятные договоренности, и иранская сторона с твердой волей стремится к реализации этих соглашений.

Он также упомянул о своем визите в Астану для участия в Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и подчеркнул важность региональных отношений для обеспечения мира и безопасности.