Донецк, , 07:44 — REGNUM Десять снарядов выпустили рано утром киевские боевики по Петровскому району города Донецка в ДНР. Об этом 26 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый обстрел со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 05:34 мск по направлению от населённого пункта Красногоровка — Петровский район города Донецка. Было выпущено пять снарядов калибром 152 мм. В 06:30 был зафиксирован второй обстрел Петровского района Донецка от населённого пункта Красногоровка. Киевские каратели вновь выпустили по городу пять снарядов калибром 152 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется. Петровский район является самой удалённой от центра города частью Донецка. Киевские боевики регулярно ведут обстрел по данному району.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле двух районов города Донецка в ДНР киевскими боевиками с применением снарядов натовского калибра.

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