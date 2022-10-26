Иркутск, , 07:44 — REGNUM До конца 2022 года в Приангарье проведут около 100 ярмарок, сообщает 26 октября телеграм-канал правительства Иркутской области. Мероприятия организуют для повышения ценовой доступности продовольственных товаров местного производства.

На ярмарке Марина Каширская © ИА REGNUM

Иркутск, Ангарск, Братск и Иркутский район лидеры в регионе по организации и проведению ярмарочной деятельности. Всего с начала года провели 1891 ярмарку. Оборудовано более 6 тысяч торговых мест.

«В этом году на более чем 1300 ярмарочных площадках реализовывалась сельскохозяйственная продукция местных сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой перерабатывающей промышленности», — отметила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье проходят сельскохозяйственные ярмарки для обеспечения жителей картофелем и овощами на зиму. Урожай картофеля и овощей превысил прошлогодний. Сельскохозяйственные организации и фермеры накопали 82,6 тысячи тонн картофеля. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

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