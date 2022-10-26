Артём, Приморский край, 26 октября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Семьи участников спецоперации из Артёма и Чугуевского муниципального округа обеспечили дровами. Волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» помогли их наколоть и сложить в поленницу, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Накололи дров

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В центр поддержки семей мобилизованных обратилась жительница села Суражевка с просьбой наколоть дрова, которые ей привёз артемовский фонд социальной поддержки. Её супруг ушел на фронт.

Студенты Чугуевского колледжа сельского хозяйства и сервиса — волонтёры также помогают семьям участников специальной военной операции колоть дрова, решают и другие социально-бытовые вопросы.

Ранее молодогвардейцы накололи дрова семье из частного сектора Спасска-Дальнего, в Арсеньеве помогли пенсионерам навести порядок в огороде.

Напомним, на данный момент штабы МГЕР для помощи семьям мобилизованных созданы во всех 34 муниципальных образованиях края.

Как сообщало ИА REGNUM, штаб взаимопомощи #МыВместе в Санкт-Петербурге принял более 120 заявок на помощь семьям мобилизованных граждан.