Буэнос-Айрес, 26 октября 2022, 07:42 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил перспективы поставки в Европу производимых республикой энергоносителей и продуктов питания с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об итогах прошедшей 25 октября в Буэнос-Айресе встрече сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что стороны в ходе переговоров подтвердили взаимный интерес «в укреплении двусторонних и межрегиональных связей».
Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский союз привержен усилению экономического взаимодействия с Китаем.
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