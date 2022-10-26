Буэнос-Айрес, , 07:42 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил перспективы поставки в Европу производимых республикой энергоносителей и продуктов питания с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об итогах прошедшей 25 октября в Буэнос-Айресе встрече сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Аргентины Альберто Фернандес Twitter.com/alferdez

пресс-служба президента Аргентины «Аргентинский президент и Боррель обсудили возможности для интеграции в существующем мировом контексте и в связи с этим отметили роль, которую может сыграть Аргентина в качестве надёжного поставщика в области чистой энергии, продуктов питания и стратегически важных полезных ископаемых».

Отмечается, что стороны в ходе переговоров подтвердили взаимный интерес «в укреплении двусторонних и межрегиональных связей».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский союз привержен усилению экономического взаимодействия с Китаем.

Читайте также: «Ещё генерал Мороз скоро придёт» — сети о заявлении Шольца о голоде

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС намерен усилить экономическое взаимодействие с Китаем