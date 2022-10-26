Тегеран, 26 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. 25 октября глава Организации по атомной энергии ИранаМохаммад Эслами заявил, что ранее власти США передали сообщение, в котором объявили о своей готовности продолжить переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

Эслами заявил: «США передали свое послание три или четыре дня назад, вопреки своей позиции в прошлом месяце о том, что переговоры с Ираном больше не входят в их повестку дня».

Иранский представитель сделал такой комментарий на встрече с участниками 18-й Генеральной ассамблеи Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA), проходящей в Тегеране.

Он также рассказал о ядерной деятельности Ирана, заявив, что ядерная программа страны в течение последних десятилетий подвергалась тщательным инспекциям со стороны Организации Объединенных Наций.

«Несмотря на это, враги Ирана сделали все возможное, чтобы помешать прогрессу страны, в том числе в секторе ядерных технологий. Последней такой попыткой стали беспорядки, которые были спровоцированы по всему Ирану в прошлом месяце», — сообщил Эсмаили.