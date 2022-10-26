Якутск, 26 октября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Вынесен приговор мужчине из Якутии, который воровал технику и деньги у своей матери, а затем ограбил таксиста. Жителя республики приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Нападение

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Якутянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время поездки на такси нанёс водителю четыре удара ножом в голову. Таксист выжил.

Ранее мужчина обокрал свою мать и знакомого. В отношении него возбудили уголовное дело по трём статьям УК РФ — за покушение на убийство, кражу и разбой. Якутянина приговорили к лишению свободы с отбыванием в колонии строго режима в течение 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге осудили мужчину, который в январе 2022 года убил таксиста на парковке международного аэропорта «Пулково». Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.