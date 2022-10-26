Тегеран, , 09:01 — REGNUM 25 октября министр нефти Ирана Джавад Овджи предупредил, что последствия введения санкций для наиболее важных производителей природного газа будут непоправимыми. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Овджи выступил с заявлением на 24-й министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Каире (Египет), отметив, что использование политических инструментов и введение санкций в отношении наиболее значимых государств, обладающих природным газом, будет иметь непоправимые последствия для окружающей среды и будет препятствовать достижению целей ООН по устойчивому развитию.

По его словам, государства должны принимать во внимание меры, которые приведут к печальным последствиям для человеческого общества и затруднят торговлю «чистой энергией природного газа».

Министр также призвал к повышению возможностей и принятию необходимых мер в стремлении усилить координацию между государствами-членами ФСЭГ с целью защиты интересов членов организации и сохранения безопасности поставок газа на глобальном уровне.

Он отметил, что Исламская Республика Иран как международный газовый гигант готова к любому виду сотрудничества в области разведки, бурения, разработки, эксплуатации и распределения природного газа.