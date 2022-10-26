Ульяновск, , 07:39 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка в связи с ДТП с участием автобуса, в котором пострадали шесть человек, включая детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 25 октября в Димитровграде на проспекте Автостроителей в районе дома № 65. Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля марки ГАЗ-3302 при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автобусом.

По данным надзорного ведомства, в аварии пострадали водители и пассажиры транспортных средств, которых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Отмечается, что травмы получили шесть человек, включая двух девочек.

Прокуратура инициировала проверку обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее крупная авария произошла в Ульяновской области 21 августа на федеральной трассе М-5 в Николаевском районе. При столкновении двух фур и микроавтобуса погибли 16 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года жителю Ульяновской области предъявлено обвинение в грубом нарушении правил дорожного движения и совершении ДТП, в котором погибли двое младенцев.

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