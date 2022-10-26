Усольский район, Иркутская область, , 07:39 — REGNUM Фельдшерско-акушерский пункт возвели в посёлке Набережный Усольского района, сообщает 26 октября минздрав Иркутской области. Работы проведены благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

Иркутская область. ФАП в посёлке Набережный Усольского района Минздрав Приангарья

Ранее жители этого населенного пункта получали медицинскую помощь в ФАПе села Биликтуй, расположенного в шести км от посёлка Набережный.

«Возле нового медучреждения накануне завершили благоустройство территории. Кроме того, установили ограждение вокруг всей территории, разместили септик, проложили пешеходные дорожки, оборудовали контейнерную площадку для мусора», — рассказал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Внутри пункта предполагается оборудовать кабинет фельдшера и процедурный кабинет. В ближайшее время медучреждение оснастят необходимым оборудованием и медицинской мебелью. Фельдшер начнёт прием пациентов сразу после получения лицензии на медицинскую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в деревне Леонова Братского района Иркутской области возвели модульный фельдшерско-акушерский пункт.

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