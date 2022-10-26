Тегеран, , 09:00 — REGNUM Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA) — это подходящая возможность для директоров информационных агентств региона ознакомиться с прогрессом и реальным имиджем Ирана после победы Исламской революции. Об этом сообщил директор иранского агентства IRNA 25 октября.

Иран

Управляющий директор Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери обратился к участникам конференции в присутствии президента Ибрагима Раиси во второй день заседания Генеральной ассамблеи, которая стартовала 24 октября в Тегеране.

Глава IRNA подчеркнул, что основные средства массовой информации мировых держав пытались изобразить искаженный образ Исламской Республики Иран, отметив, что ассамблея в Тегеране предоставляет руководителям важных азиатских информационных агентств возможность ознакомиться с реальным Ираном, а также получить информацию о реалиях продвижения исламской страны после победы исламской революции в 1979 году.

«Таким образом, участие 50 представителей информационных агентств в конференции предоставляет им хорошую возможность быть в курсе того, что происходит в стране», — сообщил Надери.

По словам управляющего директора, встреча проложит путь к расширению сотрудничества между членами OANA для улучшения работы независимых средств массовой информации, чтобы преодолеть «однобокое повествование о современном мире».