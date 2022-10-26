Тегеран, 26 октября 2022, 08:59 — REGNUM 25 октября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Соединенные Штаты должны принять решение о переговорах по снятию санкций с Ирана, однако вместо этого государство тратит время всех участников СВПД впустую. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«В ядерной деятельности Ирана нет никаких отклонений, этот вопрос уже 15 раз подтверждался Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)», — отметил Раиси на встрече, состоявшейся в Тегеране с директорами иранских СМИ и других информационных агентств, которые являются членами Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA).
18-е заседание Генеральной ассамблеи OANA стартовало в столице Ирана 24 октября с участием управляющего директора Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери и выступления министра культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммада Мехди Эсмаили.
Обращаясь к вопросу о средствах массовой информации и их миссии, президент подчеркнул, что средства массовой информации должны быть способны сохранять самобытность, свободу и независимость народов.
Далее он отметил, что враги стремятся заставить мир и страны региона отказаться от своей независимости.