Тегеран, , 08:59 — REGNUM 25 октября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Соединенные Штаты должны принять решение о переговорах по снятию санкций с Ирана, однако вместо этого государство тратит время всех участников СВПД впустую. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

«В ядерной деятельности Ирана нет никаких отклонений, этот вопрос уже 15 раз подтверждался Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)», — отметил Раиси на встрече, состоявшейся в Тегеране с директорами иранских СМИ и других информационных агентств, которые являются членами Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA).

18-е заседание Генеральной ассамблеи OANA стартовало в столице Ирана 24 октября с участием управляющего директора Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери и выступления министра культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммада Мехди Эсмаили.

Обращаясь к вопросу о средствах массовой информации и их миссии, президент подчеркнул, что средства массовой информации должны быть способны сохранять самобытность, свободу и независимость народов.

Далее он отметил, что враги стремятся заставить мир и страны региона отказаться от своей независимости.