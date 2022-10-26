Лос-Анджелес, США, 26 октября 2022, 07:36 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран возглавили кинокомпанию DC Studios, которая будет заниматься производством кинокомиксов вместо DC Films. Об этом 26 октября сообщает Forbes.
Отмечается, что Ганн будет курировать творческое развитие киностудии, а Сафран займётся её финансовыми делами. Как отмечает издание, оба продолжат принимать участие в реализации проектов расширенной киновселенной DC (DCEU), что, возможно, положительно скажется на её будущем. Автор статьи отмечает, что одной из главных проблем DCEU было то, что руководители DC, плохо знакомые с нюансами экранизируемых вселенных, часто вмешивались в творческий процесс создания кинокомиксов, за что их неоднократно критиковали фанаты.
Напомним, Джеймс Ганн сейчас снимает третью часть фильма «Стражи галактики» и рождественский спецвыпуск франшизы. Ранее инсайдеры сообщили, что он также ведет переговоры с Warner Bros. по поводу создания нового фильма DC, который пока не имеет названия. Питер Сафран выступил в качестве продюсеров фильмов киностудии «Шазам», «Шазам 2», «Аквамен» и других известных картин.
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