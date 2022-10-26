Лос-Анджелес, США, , 07:36 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран возглавили кинокомпанию DC Studios, которая будет заниматься производством кинокомиксов вместо DC Films. Об этом 26 октября сообщает Forbes.

Джеймс Ганн Gage Skidmore

Отмечается, что Ганн будет курировать творческое развитие киностудии, а Сафран займётся её финансовыми делами. Как отмечает издание, оба продолжат принимать участие в реализации проектов расширенной киновселенной DC (DCEU), что, возможно, положительно скажется на её будущем. Автор статьи отмечает, что одной из главных проблем DCEU было то, что руководители DC, плохо знакомые с нюансами экранизируемых вселенных, часто вмешивались в творческий процесс создания кинокомиксов, за что их неоднократно критиковали фанаты.

Напомним, Джеймс Ганн сейчас снимает третью часть фильма «Стражи галактики» и рождественский спецвыпуск франшизы. Ранее инсайдеры сообщили, что он также ведет переговоры с Warner Bros. по поводу создания нового фильма DC, который пока не имеет названия. Питер Сафран выступил в качестве продюсеров фильмов киностудии «Шазам», «Шазам 2», «Аквамен» и других известных картин.

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