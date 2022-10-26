Тегеран, , 08:59 — REGNUM 25 октября министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что его страна выступает против введения односторонних санкций в отношении Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Куба также выступает против попыток некоторых государств нарушить общественный порядок в Иране», — объявил Родригес в твиттере.

Он также отметил: «Гавана отвергает вмешательство во внутренние дела других стран и выступает против политизации вопроса прав человека».

«Куба, которая уже более шести десятилетий находится под максимальным давлением США и жесткими экономическими санкциями, всегда решительно осуждала любые ограничения, враждебные меры и попытки вмешательства в дела Исламской Республики», — заключил министр иностранных дел Кубы, отметив необходимость дальнейшего расширения сотрудничества с Тегераном с целью противодействия западным санкциям.