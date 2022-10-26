Салехард, 26 октября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецкий автономный округ приехали более 170 врачей из разных регионов России по программе «Врачи, нужные Ямалу». Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО.

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Врачи согласно программе получают один миллион рублей при переезде, 500 тыс. рублей врачи получают при трудоустройстве и столько же спустя два года. За это они должны отработать на Ямал не менее пяти лет.

Проект по привлечению в регион врачей дефицитных специальностей стартовал в 2018 году. Приехали специалисты по акушерству и гинекологии, онкологии, генетике, психиатрии, наркологии и другие. С 2022 года в перечень дефицитных специальностей добавилась медицинская реабилитация.

Средняя заработная плата в здравоохранении на Ямале, по данным Тюменьстата, за январь–август 2022 года составила 132 992 рубля.