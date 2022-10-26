В Екатеринбурге задержали подростка, готовившего нападение на школу
Екатеринбург, 26 октября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге силовики задержали подростка, который готовил нападение на школу. Об этом сообщили журналистам представители правоохранительных органов.
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У него изъяли пневматический пистолет и топор. Подростка направили в психбольницу на обследование.
По данным издания Life, школа находится в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Свои угрозы подросток написал в социальной сети.