Люксембург, , 07:26 — REGNUM Зима 2023–2024 гг. может быть очень тяжелой для стран Евросоюза из-за снижения поставок газа, что потребует применения «дополнительных мер», заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, «в ближайшие недели и месяцы» нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойный экспорт голубого топлива в Европу. Йеттен отметил, что все страны ЕС поддерживают эту позицию, а также необходимость снижения цен на газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Еврокомиссию в «попытках хитрить» с целью ограничить самостоятельную энергетическую политику ряда европейских стран.

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