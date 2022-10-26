Ульяновск, 26 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Ульяновске взят под стражу студент колледжа, которого подозревают в одобрении терактов и подготовке нападения в школе. В отношении него возбуждены уголовные дела, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Фигурантом уголовного дела стал 17-летни житель Ульяновска. Правоохранители считают, что во время учёбы в местном колледже он публично одобрял террористические акты и выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее учился.

По данным следствия, студент приобрёл боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля «Молотова» и план-схему помещений школы.

Подозреваемый арестован. Дело в отношении него расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»), ч. 1 ст. 30 пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение боеприпасов»).

Детали происшествия устанавливаются, назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее ЧП произошло в детском саду в Вешкаймском районе Ульяновской области. 26 апреля 2022 года в детсад «Рябинка» во время тихого часа ворвался мужчина с ружьём, устроив стрельбу и убив воспитателя с двумя детьми.

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