Владивосток, , 07:22 — REGNUM Два университета Приморского края получили гранты по специальному треку госпрограммы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Это Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского и Тихоокеанский государственный медицинский университет, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Владимир Путин на встрече со студентами ведущих вузов, школьниками, преподавателями и наставниками в образовательном центре «Сириус» kremlin.ru

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Отмечается, что Дальневосточный федеральный университет уже является участником программы «Приоритет 2030». Ещё четыре вуза приняли участие в конкурсе на получение грантов по программе в этом году. Это Владивостокский государственный университет, Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, Приморская государственная сельскохозяйственная академия и Тихоокеанский государственный медицинский университет. Два из них стали победителями.

Всего восемь университетов Дальнего Востока стали получателями грантов по специальному треку государственной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Приморский край представляют два учреждения: Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского и Тихоокеанский государственный медицинский университет. Два вуза находятся в списке лидеров от Амурской области, по одному — от Якутии, Бурятии, Хабаровска и Камчатки.

Вузы-победители получат господдержку на повышение их привлекательности у абитуриентов и студентов, подготовку востребованных кадров и разработку передовых технологий и оборудования для экономики Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году каждый вуз-победитель специального трека получит господдержку в размере 71 млн 250 тыс. рублей.