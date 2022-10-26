Ачинск, Красноярский край, 26 октября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае прокуратура потребовала от администрации Ачинского района утилизировать отходы, которые остались после пожара в посёлке Белый Яр. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Mchs.gov.ru Пожар

Напомним, что что 7 мая 2022 года на территории несанкционированной свалки у посёлка Белый Яр Ачинского района произошло возгорание. Огонь перекинулся на сухую растительность и жилые дома. Огонь уничтожил 52 домовладения.

«Установлено, что решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в районе деревне Зерцалы Ачинского района на базе двух существующих силосных ям организована площадка для временного размещения отходов, образовавшихся в результате пожара — для дальнейшей их транспортировки на полигон, — уточнили в ведомстве. — Вопреки требованиям закона, отходы на указанной площадке до настоящего времени не вывезены на специализированный полигон, несмотря на то, что с 14 июня 2022 года режим чрезвычайной ситуации отменён».

В администрацию Ачинского района внесено представление. Его рассмотрение находится на контроле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на главу Ачинского района Красноярского края завели уголовное дело о халатности и злостном неисполнении судебного акта.

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