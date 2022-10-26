Токио, 26 октября, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Правительство Японии решило включить в свою комплексную экономическую программу, которая будет обнародована в ближайшие дни, выплату беременным женщинам пособий на рождение ребёнка в размере 100 тыс. иен (более $670). Об этом 26 октября сообщает информационное агентство Kyodo.

Япония

Право принимать решение о форме выплаты помощи наличными или купонами на покупку товаров и услуг для малышей планируется делегировать местным органам власти.

Власти Японии пошли на такую меру в связи с непрекращающимся уже шесть лет подряд падением рождаемости в стране, вызванной нежеланием большинства молодых женщин и мужчин иметь после вступления в брак больше одного ребёнка или вообще заводить детей. По данным за 2021 год, рождаемость в Японии достигла самого низкого уровня за послевоенный период и составляет лишь 1,3 ребёнка на женщину.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам, опубликованным японскими экономистами, Японию ожидает экономическое отставание от соседних стран, в пересчёте ВВП на душу населения, которое с годами будет только нарастать.