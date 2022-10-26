Париж, , 07:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон может унизить канцлера Германии Олафа Шольца, если откажет в проведении совместной пресс-конференции по итогам встречи в Париже. Об этом сообщила газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Газета указывает, что власти ФРГ анонсировали пресс-конференцию в Париже, однако администрация президента Франции заявила, что подобного мероприятия не планируется.

«Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца», — отмечает газета.

Издание указывает, что отношения между Макроном и Шольцем находятся в напряжении. По ее мнению, отказ в проведении совместной пресс-конференции является политическим приемом выражения упрека.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Европейском совете глава Франции Эммануэль Макрон провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Предполагалось, что таким образом они продемонстрировали желание налаживать сотрудничество, несмотря на напряженность между Парижем и Берлином.