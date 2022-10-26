Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM В Екатеринбурге неизвестные подожгли бездомного, спавшего в коллекторе. Об этом журналистам сообщили в городском УМВД.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Инцидент произошёл ночью 26 октября на улице 8 Марта. По предварительной информации, постращавшего облили горючей жидкостью и подожгли. Мужчина самостоятельно выбрался из коллектора. Бездомного обнаружили очевидцы и вызвали медиков. У пострадавшего диагностировали сильные ожоги головы и рук, во время оказания медицинской помощи он несколько раз терял сознание. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области двое подростков подожгли пенсионерку. Когда уральцы побежали за водой было уже поздно, женщина скончалась. Одного из виновников отправили в СИЗО, другой пока не достиг возраста несения уголовной ответственности.