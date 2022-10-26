Кызыл, 26 октября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Заместителю министра образования Тувы Евгению Овсянникову за мужество, проявленное им при выполнении задач в рамках спецоперации, вручили медаль «За отвагу». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Евгений Овсянников в зоне СВО

Чиновник находится в зоне СВО в качестве добровольца. Решение отправиться на передовую Евгений Овсянников принял, находясь в должности руководителя Агентства по делам национальностей республики. Вместе с ним добровольцем поехал его коллега Батый Монгуш.

Тувинские добровольцы действовали в составе 15-го отряда «БАРС» (Боевой армейский резерв страны). 19 мая разведчики в составе пяти человек выдвинулись в посёлок Весёлое для обеспечения выдвижения третьей роты и штурма занятого противником элеватора.

При подъезде бойцы получили ранения, подорвавшись на мине. Приняв командование на себя после тяжёлого ранения командира, Евгений Овсянников с Батыем Монгушем обеспечили эвакуацию раненых. За грамотные действия они были представлены командованием отряда к награде. Монгуш награждён медалью «За заслуги перед Отечеством II-й степени».