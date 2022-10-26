Якутск, 26 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Продукты от местных производителей в Якутии намерены сформировать в продуктовые наборы, которые потом будут отправлять военнослужащим из республики. Реализацией это задачи будет заниматься министерство сельского хозяйства республики, сообщил заместитель председателя Оперштаба Якутии по мобилизации Дмитрий Лепчиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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«По предложениям, поступающим в оперативный штаб, сегодня поручено министерству сельского хозяйства организовать и сформировать продуктовые наборы от местных производителей. По итогам рассмотрения предварительных образцов были внесены небольшие корректировки в состав, в скором времени, мы уверены, что начнётся работа по сбору и изготовлению необходимых продуктов», — отметил Дмитрий Лепчиков.

По его словам, также будет организовано изготовление дополнительной экипировки для бойцов. Всего намерены производить около десяти наименований. Всего утверждён перечень из 41 наименования, приобретать всё необходимое будут на средства материального резерва региона.

Как сообщало ИА REGNUM, опорные пункты во Владивостоке, Улан-Удэ и Хабаровске намерены создать руководители оперативного штаба Якутии, созданного для решения вопросов по частичной мобилизации. Грузы в эти города, а также в госпитали намерены доставлять авиатранспортом.