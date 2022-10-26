Токио, , 07:11 — REGNUM США, Япония и Южная Корея договорились усилить сотрудничество против КНДР, заявил первый заместитель южнокорейского министра иностранных дел Чо Хён Дон в ходе совместной пресс-конференции в Токио.

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По его словам, стороны согласились, что в случае, если Пхеньян проведет седьмое ядерное испытание, то с их стороны потребуется беспрецедентный по масштабам ответ. Участники переговоров также назвали действия КНДР угрозой стабильности в регионе и за его пределами.

США и союзники Вашингтона считают, что Пхеньян может возобновить испытания ядерного оружия после серии запусков своих баллистических ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Япония ввела против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой Северной Кореи, санкции, включающие заморозку их активов.

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