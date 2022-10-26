Чита, 26 октября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Боевые патроны и учебная мина были обнаружены среди мусора сотрудниками предприятия по сортировке отходов в Чите. Об этом 25 октября сообщает региональный оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Забайкальского края в своём телеграм-канале.

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Уточняется, что потенциально опасные предметы были обнаружены подсобным рабочим, который, как того требует инструкция, доложил о находке мастеру. Немедленно все работы на производстве были остановлены, оборудование обесточено, работники эвакуированы. На место происшествия выехали оперативные службы.

Территория предприятия была оцеплена. Уточняется, что всего за неделю было обнаружено 200 боевых патронов, патроны для ракетницы, учебная граната и учебная мина. Продолжить работу предприятие смогло лишь после заключения специалистов о том, что боеприпасы непосредственной опасности не представляют.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники полиции обнаружили мину со взрывателем в холодильнике в одном из домов пгт. Каланчак Херсонской области.