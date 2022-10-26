Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Президент США Джо Байден в своем поздравлении вице-президента страны Камалы Харрис назвал ее «великим президентом», передает телеканал Fox News.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С днём рождения, великий президент», — заявил он.

Он также оговорился и сказал, что Харрис «исполнилось 30 лет», хотя вице-президенту исполнилось 58 лет. Пока неизвестно, было ли это шуткой главы Белого дома или же нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент США Джо Байден вновь рассказал историю о его задержании в ЮАР в 1970-х годах из-за попытки посетить Нельсона Манделу, которой на самом деле не было. Также накануне Байден заблудился в саду возле Белого дома.

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