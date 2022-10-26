Пекин, , 07:02 — REGNUM Китай раскритиковал обвинение генерального прокурора США Меррика Гарланда, который заявил, что Китай «стремился вмешаться в права и свободы отдельных лиц в США», отметив что это одна из целой цепочки лжи, которую некоторые люди в США придумали, чтобы воспрепятствовать усилиям Китая по преследованию беглецов и возвращению украденных товаров, а США давно превратились в прибежище для коррумпированных элементов и преступников, сообщает 25 октября газета Global Times.

Ван Вэньбинь Министерство иностранных дел КНР

Китай всегда требовал от китайских граждан соблюдения законов и постановлений принимающей страны, но некоторые люди в правоохранительных органах США, придерживающиеся взглядов времен холодной войны и идеологических предрассудков, неоднократно фабриковали различные оправдания и ложь, чтобы очернить Китай, необоснованно подавлять китайские компании и препятствовать усилиям Китая и саботировать, предоставляя «безопасное убежище» для коррумпированных элементов и преступников, отметил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на очередной пресс-конференции.

Замечания Вана прозвучали после того, как федеральная прокуратура США заявила в обвинительном заключении, обнародованном 24 октября, что двум так называемым сотрудникам китайской разведки были предъявлены обвинения в попытке подкупа сотрудника правоохранительных органов США в рамках усилий по получению внутренней информации об уголовном деле против китайской телекоммуникационной компании Huawei, сообщает The Guardian.

Гарланд в тот же день подробно рассказал СМИ о двух других случаях, в которых некоторые другие так называемые сотрудники китайской разведки преследовали диссидентов внутри США и оказывали давление на американских ученых, чтобы они работали на них, сообщает The Guardian. Эти случаи показали, что Китай «стремился вмешаться в права и свободы отдельных лиц в Соединенных Штатах и подорвать нашу судебную систему, которая защищает эти права», — цитировали Гарланда СМИ.

То, что сделали США, находится по ту сторону правосудия и верховенства закона, подрывает основы сотрудничества правоохранительных органов Китая и США и наносит ущерб имиджу самих США, отметил Ван. Он призвал некоторых людей в США изменить курс и прекратить свои беспочвенные нападки на Китай и подчеркнул тот факт, что Китай будет продолжать защищать законные права и интересы китайских граждан.

Что касается обвинений против так называемых сотрудников китайской разведки, Ван сказал, что он не знаком с деталями этих дел, но подчеркнул, что Китай всегда выступал против попыток США обобщить концепцию национальной безопасности и злоупотреблять национальной властью с целью подавления китайских компаний.