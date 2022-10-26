Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Госдеп США хочет направить до 12 млн долларов на «обеспечение стабильности» на северо-востоке Сирии и в ряде районов на севере Алеппо, а именно — на территориях, неподконтрольных войскам президента страны Башара Асада. Об этом пишет RT со ссылкой на текст документа.

Орёл. Ирак. Сирия. Ливия. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Управление по координации помощи Бюро по вопросам Ближнего Востока Государственного департамента США желает наладить партнёрство с сирийскими организациями гражданского общества (ОГО) для решения задач по обеспечению стабильности на северо-востоке Сирии, а также в ряде неподконтрольных сирийскому режиму сельских районов на севере Алеппо», — говорится в тексте документа.

Представители Госдепа уверены, что народ Сирии «продолжает страдать» от политических, социальных и экономических лишений в результате более чем десятка лет конфликта в стране.

Отмечается, что изменить текущее положение дел может «сирийское гражданское общество», которое может сыграть ключевую роль «в служении населению» — «служении таким образом, чтобы это перекликалось с политическими интересами США».

Отмечается, что в число поставленных в документе задач, в которых заинтересован Госдеп, входят в том числе повышение возможностей сирийских ОГО по части того, чтобы «представлять и отстаивать интересы» сирийцев. Другая задача — наделение гражданского общества Сирии правами на привлечение к ответственности местных властей в областях, неподконтрольных «режиму».