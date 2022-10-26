Вашингтон, 26 октября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Госдеп США хочет направить до 12 млн долларов на «обеспечение стабильности» на северо-востоке Сирии и в ряде районов на севере Алеппо, а именно — на территориях, неподконтрольных войскам президента страны Башара Асада. Об этом пишет RT со ссылкой на текст документа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл. Ирак. Сирия. Ливия. США

«Управление по координации помощи Бюро по вопросам Ближнего Востока Государственного департамента США желает наладить партнёрство с сирийскими организациями гражданского общества (ОГО) для решения задач по обеспечению стабильности на северо-востоке Сирии, а также в ряде неподконтрольных сирийскому режиму сельских районов на севере Алеппо», — говорится в тексте документа.

Представители Госдепа уверены, что народ Сирии «продолжает страдать» от политических, социальных и экономических лишений в результате более чем десятка лет конфликта в стране.

Отмечается, что изменить текущее положение дел может «сирийское гражданское общество», которое может сыграть ключевую роль «в служении населению» — «служении таким образом, чтобы это перекликалось с политическими интересами США».

Отмечается, что в число поставленных в документе задач, в которых заинтересован Госдеп, входят в том числе повышение возможностей сирийских ОГО по части того, чтобы «представлять и отстаивать интересы» сирийцев. Другая задача — наделение гражданского общества Сирии правами на привлечение к ответственности местных властей в областях, неподконтрольных «режиму».