Якутск, , 06:56 — REGNUM Опорные пункты во Владивостоке, Улан-Удэ и Хабаровске намерены создать руководители оперативного штаба Якутии, созданного для решения вопросов по частичной мобилизации. Об этом заявил заместитель председателя штаба Дмитрий Лепчиков на брифинге по итогам совещания по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением военнослужащих, призванных из республики.

Мобилизация Правительство Приангарья

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«Решаются задачи переброски грузов авиатранспортом из Якутска до опорных пунктов и военных госпиталей, в которых проходят лечение мобилизованные граждане и добровольцы из Якутии», — также отметил Дмитрий Лепчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, основные призывные мероприятия в Якутии завершены. Далее будут набирать мобилизованных только на замену тем, кто был призван ошибочно.