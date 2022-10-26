Томск, , 06:56 — REGNUM Следователи в Томске организовали проверку по факту гибели работника коммерческой организации. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Коммунальный мост в Томске Администрация Томска

При выполнении работ на Коммунальном мосту через реку Томь, 31-летний мужчина упал с высоты более шести метров на бетонные плиты. В результате потерпевший погиб на месте.

«Следователи СО по Кировскому району г. Томск в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре завершился процесс о взыскании компенсации морального вреда в пользу сожительницы погибшего работника транспортной компании. Мужчина погиб при проведении ремонта на грузовом автомобиле.

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