Омск, , 06:55 — REGNUM Грузовой поезд и автовышка столкнулись в Омской области 25 октября, по факту случившегося начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате аварии никто не пострадал. Инцидент произошел на перегоне станций Петрушенко — Любино. Автовышка работала рядом с железнодорожными путями.

Произошла задержка в движении поездов, поскольку получила повреждения опора линии электропередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в городе Агуаскальентес в центральной части Мексики столкнулись поезд и бензовоз. После этого начался пожар. Пострадали четыре человека, включая беременную женщину.

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