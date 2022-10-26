Мадрид, , 06:54 — REGNUM Антикоррупционная прокуратура Испании закрыла расследование, начатое по жалобе «Народной партии» (Partido Popular) в отношении первого вице-премьера Испании Надии Кальвиньо за предполагаемые нарушения при выдаче государственных контрактов во время пандемии. Об этом пишет агентство EFE.

Надия Кальвиньо Ministerio de la Presidencia

Расследование было связано с ковидными контрактами компании Páginas Amarillas Soluciones Digitales, ныне Beedigital, которая имеет отношение к мужу Кальвиньо.

В постановлении о закрытии разбирательства прокуратура приходит к выводу, что «нет никаких доказательств прямого или косвенного вмешательства» Кальвиньо в предоставление гарантий ICO на 874 000 евро и государственного контракта этой компании.

Расследование было начато после жалобы депутата от «Народной партии» в Ассамблее Мадрида Альфонсо Серрано.