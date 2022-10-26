Екатеринбург, , 07:19 — REGNUM Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск «Гаспромбанка» о банкротстве компании «Амбер». Сумма исковых требований составляет 3,934 млрд рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Инстанция приняла заявление «Газпромбанка» и постановила назначить рассмотрение обоснованности иска на 17 ноября. По данным картотеки, заявление подано из-за долга компании почти на 4 млрд рублей. Из них 2,5 млрд — основной долг, остальные деньги — проценты по нему.

Отметим, ранее компания «Амбер» владела ТРЦ «Алатырь». Теперь у торгового центра другой собственник.