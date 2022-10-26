Веллингтон, 26 октября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Новой Зеландии обратилось к гражданам страны с рекомендацией воздержаться от поездок в Иран и немедленно покинуть его тем, кто там уже находится. Об этом говорится в опубликованном 26 октября на сайте правительства заявлении главы МИД Нанаии Махуты.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Новозеландским гражданам рекомендуется не приезжать в Иран «из-за беспорядков, высокого риска быть арестованным или задержанным и нестабильной ситуации в области безопасности в регионе».

Нанаия Махута «Правительство также настоятельно призывает граждан, находящихся в настоящее время в Иране, покинуть страну».

По словам министра, в Иране в последние дни растёт «число иностранных граждан, арестованных иранскими властями», в связи с чем остающимся в этой стране новозеландцам «следует избегать участия в демонстрациях, митингах и общественных мероприятиях… держаться подальше от любых районов, где действуют полиция или силы безопасности, поскольку их присутствие может быть неверно истолковано» и послужить причиной задержания или ареста. Махута подчёркивает, что в сложившейся ситуации возможность правительства Новой Зеландии оказывать задержанным консульскую помощь «крайне ограничена».

Ранее воздержаться от посещения Ирана призвали своих граждан правительства некоторых европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Тегерана заявил, что 350 человек были арестованы в ходе недавних беспорядков в иранской столице, спровоцированных смертью задержанной полицией 22-летней Махсы Амини.