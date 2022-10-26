Якутск, 26 октября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Топливный бак ракеты-носителя, запущенного с космодрома «Восточный» 23 октября, обнаружили в Якутии. Её часть нашли 25 октября в Вилюйском районе республики, сообщил телеграм-канал службы спасения.

Vsatinet Обломки ступени ракеты

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В поисках обломков «Союз-2.1б» обследовано более 1000 км территории. Поисковые работы продолжаются. В том числе в них участвуют сотрудники «Роскосмоса», ФГУП «ЦЭНКИ», министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии и администрации Вилюйского района.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из частей ракеты-носителя «Союз-2б» найдена в Зейском районе Амурской области. На территории региона продолжают искать ещё три обломка.