Екатеринбург, , 07:19 — REGNUM На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП вечером 25 октября при лобовом столкновении погибли два человека. Об этом журналистам сообщили в пресс- службе ГИБДД по Свердловской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, водитель Lexus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Opel. Её водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

Водитель Lexus уверял автоинспекторов в том, что встречный автомобиль двигался с выключенными фарами. Теперь правоохранители ищут очевидцев аварии, чтобы установить возможную достоверность слов автомобилиста.