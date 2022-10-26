Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Сокращение поддержки западных стран угрожает Владимиру Зеленскому после его необдуманной критики в адрес Израиля за недостаточную помощь Киеву. Об этом 25 декабря пишет обозреватель National Review Бобби Миллер.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналист поясняет, что выдвижением подобных необоснованных обвинений Зеленский сеет сомнение среди союзников относительно дальнейшего увеличения помощи Киеву. Миллер указывает, что киевские власти бездарно растрачивают доверие, «погружаясь в мутные воды внутренней политики других стран». По мнению обозревателя, «грубое поведение» Зеленского только играет на руку его критикам на Западе.

«В будущем, нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнеров», — делает вывод Миллер.

Напомним, в своём видеообращении к участникам конференции Haaretz Democracy Conference, Зеленский раскритиковал власти Израиля за то, что ими принято решение не поставлять вооружения Киеву. По мнению Зеленского, настоящая причина такого шага в то, что израильские власти попросту не желают «раздражать Кремль».

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