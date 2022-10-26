Пекин, 26 октября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций не только полностью решила вопрос о представительстве всего Китая, включая остров Тайвань, в ООН и других международных институтах, но и дала понять, что у Китая есть только одно место в ООН, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, добавив, что принцип «одного Китая» стал общим консенсусом международного сообщества и общепризнанной базовой нормой, регулирующей международные отношения, передает 25 октября газета Global Times.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

Резолюция 2758 была принята 26-й ГА ООН 25 октября 1971 года, которая решила вопрос о представительстве Китая в ООН. С принятием этой резолюции Китайская Народная Республика (КНР) была признана «единственным законным представителем Китая». Однако некоторые американские СМИ и политики распространяют заблуждение о том, что резолюция 2758 не касается статуса острова, стремясь помочь расширить «международное пространство» острова Тайвань.

Дипломат заявил в одном из своих отчетов, что резолюция послужила «немедленному изгнанию представителей Чан Кайши», в то время как основное утверждение пекинского принципа единого Китая «Тайвань является частью КНР» нигде не встречается. На самом деле в резолюции даже не упоминается слово «Тайвань», равно как и Китайская Республика.

Резолюция 2758 полностью заблокировала пространство для кого бы то ни было, любой страны или любой силы, чтобы попытаться создать «два Китая» или «один Китай, один Тайвань», — сказал Ван. Остров Тайвань не имеет никаких оснований или права участвовать в ООН и других международных организациях, в которых могут участвовать только суверенные государства.

Ван сказал, что число стран, с которыми Китай имеет дипломатические отношения, увеличилось с 60 до 181 за последние 51 год на основе соблюдения принципа «одного Китая», что в полной мере показывает, что соблюдение принципа «одного Китая» является общим принципом международного сообщества.

Некоторые силы в США злонамеренно неверно истолковали резолюцию 2758, раздули «участие Тайваня в системе ООН» и попытались выдумать, выдолбить и исказить ее приверженность единому Китаю, а также потворствовали и поддерживали сепаратистскую деятельность за «независимость Тайваня», и все это имело серьезные негативные последствия. влияние на мир и стабильность через Тайваньский пролив, сказал Ван.

Ван сказал, что более чем полувековая история доказала, что резолюция 2758 не может быть оспорена и принцип «одного Китая» не может быть поколеблен. Китай будет неуклонно продвигаться вперед до полного воссоединения страны.