Москва, , 06:56 — REGNUM Липецкая IT-компания не смогла обжаловать односторонний разрыв госконтракта с Генпрокуратурой России. Арбитраж Москвы отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Веб информ», а также отклонил ходатайство о проведении судебной экспертизы. Решение судьи Киселевой могут обжаловать в течение месяца с даты принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Истец требовал признать «недействительным решение от 04.10.2021 года об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 24.02.2021 года № 105-77-21».

В базе «Контур. Фокус» фигурирует только один контракт ООО с Генпрокуратурой РФ, который был расторгнут в октябре 2021 года. Его сумма составляла 94,05 млн рублей. По условиям контракта, ООО должно было оказать услуги по поддержанию работоспособности прикладных систем информационной системы органов прокуратуры Российской Федерации — АИК «НАДЗОР-WEB», АИК «Кадры-ОП» и АИС «Архивное дело ОП». Данный контракт упоминается в реестре недобросовестных поставщиков.

Напомним, иск был подан в октябре 2021 года.

В ЕГРЮЛ компания-истец фигурирует с 2008 года. Владелец и директор — Сергей Рощупкин.