Принято считать, что для сохранения своей мировой гегемонии американцам необходим глобальный хаос. Отчасти это действительно так, но только отчасти. Потому что обострение противостояния США со всем остальным миром лишь во вторую очередь вызвано последствиями их истеричной, непоследовательной и весьма безответственной внешней политики. Первым и основным источником происходящего является крах американской постиндустриальной идеи. На протяжении как минимум десяти лет в США наблюдается утрата мирового лидерства в производстве продукции обрабатывающей промышленности, особенно в сегментах передовых, наукоемких отраслей и высоких технологий. В сущности, Америка сегодня любые глобальные международные вопросы пытается решать исключительно инструментами силы только потому, что ей больше миру нечего предложить.

Времена былого величия, когда американская обрабатывающая промышленность составляла, по разным оценкам, от 35 до 40% мировой, давно прошли. Сегодня этот показатель равен лишь 17−19%. Более того, формально являясь третьей, после ЕС и Китая, экономикой мира, США экспортируют промышленных товаров (2012 год) на 1,547 триллиона долларов, а импортируют их на 2,273 триллиона. Иными словами, покупают в полтора раза больше, чем продают. Проблема тут даже не столько в торговом дефиците на 726 миллиардов, сколько в том, что, к примеру, Германия (пятая экономика мира), имея ВВП в 4,5 раза меньше, чем США, промышленных товаров на экспорт поставляет всего на 0,5% меньше, чем американцы. Решив, что физическое расположение промышленности не играет существенной роли, главное — чьи деньги и технологии, Соединенные Штаты не заметили, как скатились с индустриального олимпа. Если в 40−50-е годы прошлого века промышленность у них формировала половину национального ВВП, а сельское хозяйство — еще четверть, то сейчас 79,1% - это торговля и сфера обслуживания.

Крах идеи постиндустриализма стал очевидным в 2009 году, когда американская доля промышленности в ее общем мировом объеме упала до 16,9%, в то время как у Китая она составила 22%, у ЕС — 21,3%. С 2000 по 2009 год Америка в промышленном секторе лишилась 6 млн рабочих мест. А если учесть мультипликатор, то 8,5 млн, так как один рабочий в обрабатывающей промышленности создает в среднем 1,4 рабочего места в экономике в целом. При этом если количество работников в сегменте обрабатывающей промышленности уменьшилось только на треть — сегодня в ней занято 12 млн человек, то число американских ученых и инженеров упало вдвое, до 887 тысяч.

Тем самым запустился процесс не только деиндустриализации, но и общего технологического торможения в целом. Официальная статистика США пытается сей факт замаскировать ростом национальных расходов на НИОКР, заявляя, что в 2005 году на эти цели было потрачено 158 млрд долларов, а в 2011-м уже 201 млрд. При этом тщательно умалчивается, что с учетом инфляции за тот же период 1 доллар 2011 года составляет всего 62 цента 2005 года. Так что в сопоставимых деньгах на исследования и разработки в США в 2011-м было израсходовано на 21,2% меньше средств, чем в 2005-м. А масштабы исследовательских проектов увеличились в разы.

Впрочем, Америка не была бы Америкой, не попытайся она быстро все переиграть. В отличие от ЕС, корпорациям в США удалось продавить профсоюзы и добиться их согласия на 15-процентное снижение заработной платы. Плюс к тому в 2013—2014 годах ожидалась сланцевая революция, за счет которой предполагалось снизить внутренние цены на энергоносители, чем обеспечить еще примерно 12−17% экономии в издержках. Ну, и, конечно, была сделана ставка на технологическую революцию. В металлургии (технология восстановленного железа), элементной базе электроники и вычислительной техники (на основе технологий сапфирового стекла), автомобилестроении (электромобили и аккумуляторы), нанотехнологиях (точнее, на максимально расширенное их внедрение от солнечных панелей до продуктов питания) и биопроизводство (прежде всего в медицине).

Что примечательно, в перечне целевых приоритетов не значатся роботы. Хотя сама робототехника на производстве внедряется активно. Сегодня лишь 200 американских заводов имеют более 2500 работников. На традиционных конвейерах занято всего 6% промышленных рабочих. В то время как средняя численность работников на 330 тысячах предприятий составляет всего десять человек. Однако при этом США входят лишь во второй десяток мирового рейтинга по уровню внедрения роботов в производство. Лидирует в нем Южная Корея (396 роботов на 10 тыс. занятых). Далее следуют Япония (332 робота) и Германия (273 робота). Если не считать автомобилестроение, то уровень США — 76 роботов. Относительно высокое место по роботизации промышленности Америка занимает лишь в автомобильной отрасли, где она четвертая (1091 робот). В аналогичной отрасли в Японии — 1562, Франции — 1137, Германии — 1133 робота на 10 тыс. работников соответственно.

Важным, ипожалуй, даже ключевым, становится вопрос вероятности успеха американской реиндустриализации. На первый взгляд, может показаться, что шансы близки к абсолютным. В январе 2010 г. Обама призвал Америку за ближайшие пять лет удвоить промышленный экспорт. О планах возврата своего производства в США объявила Apple. Аналогичные работы начали корпорации General Electric, Foxconn и Caterpillar. Более того, GE вообще намерена снова получать основную долю прибыли от реального производства, а не от финансовых операций, как это было на протяжении прошедших нескольких лет. Что-то подобное появилось и в пресс-релизах Lenovo. Однако при ближайшем рассмотрении картина приобретает иной, местами даже прямо противоположный смысл.

Уже очевидно, что идея с дешевыми сланцевыми энергоносителями в США провалилась. Она была рассчитана исходя из высоких цен на нефть, от 100 долларов за бочку и выше. Предполагалось, что на внутреннем рынке сланцевые углеводороды станут поставляться потребителям по 24 доллара. Нынешние 65 долларов за баррель американскую сланцевую революцию полностью похоронили. Тем самым разрушив и надежды получить будущую экономию в энергетических издержках.

Технология восстановленного железа это, безусловно, хорошо. Но против нее играют два фактора. Во-первых, мировой экономический кризис уже третий год подряд ведет к снижению спроса на металл. В мире наблюдается избыток сталелитейных мощностей и общее перенасыщение продукцией. Таким образом, металл, полученный по новой технологии, можно продавать только за счет сокращения традиционных поставок. Это замещение, а вовсе не развитие. Во-вторых, экономия, которую обеспечивает технология DRI, возникает благодаря возможности получения стали непосредственно из руды, минуя стадию плавки чугуна. Тем самым рост масштабов замещения неизбежно вызовет закрытие производящих чугун заводов. Следовательно, и рост безработицы, который затронет также логистику.

И вот так — везде. В Apple очень много говорят про намерение построить завод в городе Месса, штат Аризона, но пока из запланированных 100 млн долл. инвестиций там никто живых денег не видел. Да и в случае реализации проекта, в США предполагается перенести производство лишь некоторых моделей Apple, а не всей линейки ее продуктов. Производители домашней техники Whirpool и лифтов Otis даже в идеале обещают вернуться из-за рубежа лишь частью своих объемов. Единственным достижением, еще позволяющим Америке козырять будущим технологическим превосходством, являются электромобили Tesla и заявленный завод по производству неких новых «больших аккумуляторов». Но пока все это принесло американской обрабатывающей промышленности всего 650 тыс. новых рабочих мест. В лучшем случае до 2024 года программа реиндустриализации даст еще 2,5 млн. На фоне 6 млн потерянных рабочих мест ранее — эти цифры выглядят достаточно бледно. Кроме того, остается проблема кадров. Как рассказывают в Apple, когда они строили завод в Китае, подрядчик еще до выполнения заказа построил казарму для персонала, а наём сотрудников необходимой квалификации занял всего три дня. Тем самым, уже максимум через две недели производство могло стартовать. В США подобные действия занимают минимум восемь месяцев.

В общем, не удивительно, что пожелания президента Обамы насчет удвоения промышленного экспорта в США выполнились лишь наполовину. Вместо двукратного роста удалось обеспечить только на треть. Причем из 191 млрд общей суммы быстрее всего растет экспорт топлива. Прежде всего — бензина, объемы экспорта которого увеличились на 114%. Второе место за нефтью и газом — 68,3% в сумме. А в среднем по сырьевым товарам рост составил 32,7% (на этом фоне в России абсолютно противоположные тенденции — сырьевой экспорт постепенно замещается промышленным). С промышленными товарами дела обстоят совсем плохо. Роста обеспечить не удалось. Получилось только сократить отрицательное сальдо торгового баланса на 0,78%. Америка по-прежнему промышленных товаров покупает на треть больше, чем продает сама. А растущий дефицит государственного бюджета наглядно показывает, что всякие там постиндустриальные кинофильмы и сети закусочных обеспечить глобальное доминирование американской национальной экономики не в силах. От слова совсем.

Хотя США еще остаются третьей, по размеру ВВП, экономикой мира, в промышленной мощи способность к мировому превосходству у них испаряется. Собственно, для того Вашингтон и затеял глобальную экспансию в Европу, расходным материалом в которой стала Украина. Чтобы взять под свой безраздельный контроль европейскую долю мировой обрабатывающей промышленности. Дабы сложить ее со своей и получить 38%. Тем самым уверенно вернуть себе мировое лидерство, опираясь на которое появится шанс прогнуть под себя БРИКС, встроиться в китайский «новый шелковый пояс» и обеспечить Америке безоблачное будущее до середины нынешнего века.

Но планы развиваются совсем не так, как рассчитывали их авторы. Сланцы — все. Россия не воюет с ЕС. Украина превратилась в бесполезный чемодан без ручки. ИГ на Ближнем Востоке вышло из-под контроля. Антироссийские санкции лишь ускорили процессы российско-китайской интеграции и консолидации экономики БРИКС. Несмотря на агрессивную военную риторику, США постепенно понимают, что самой сильной одновременно везде Америка больше не является. И даже где-то только в одном месте — не являются тоже. Стратегическая ошибка с идеей постиндустриализма, допущенная чуть более пятнадцати лет назад, оказалась фатальной. Сейчас речь идет лишь о том, по какому именно варианту Соединенные Штаты сдадут свое лидерство, через относительно мирный компромисс или через попытку взвинтить ставки и обрушить в хаос максимально обширные территории планеты. Судя по всему, определится это на предстоящих выборах 58-го президента США, которые назначены на 8 ноября 2016 года.