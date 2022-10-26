Пекин, , 06:41 — REGNUM Поскольку возможное применение «грязных бомб» стало новейшим событием в противостоянии на территории бывшей УССР, китайские эксперты предупредили, что это приведет к неизбежной эскалации конфликтов, что может привести к возможному применению ядерного оружия. Они призвали Европу играть активную роль в посредничестве между двумя сторонами, а не быть слепо привязанной к американской колеснице, сообщает 25 октября газета Global Times.

На атомной бомбе Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1963. США

Россия выдвинула в Совете Безопасности ООН обвинение в том, что киевский режим планирует атаку с применением «грязной бомбы» и призвала главу ООН Антонио Гутерриша сделать все возможное, чтобы «предотвратить это отвратительное преступление» сообщает Reuters.

В письме Гутерришу и Совету Безопасности ООН посол России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет рассматривать использование «грязных бомб» как «акт ядерного терроризма», призывая западные страны оказать свое влияние на киевский режим, чтобы он отказался от своих опасных планов, угрожающих международному миру и безопасности Тем временем главарь режима Владимир Зеленский раскритиковал обвинения России, заявив, что она «сама планировала такую атаку, чтобы обвинить [Киев]».

«Грязная бомба» или устройство для рассеивания радиации — это оружие, в котором радиоактивный материал сочетается с обычными взрывчатыми веществами. Говорят, что он действует главным образом через воздействие загрязнения на окружающую среду и связанные с этим последствия радиационного отравления для здоровья пострадавшего населения. По мнению экспертов, главная цель «грязной бомбы» — создать атмосферу террора среди масс.

Обвинения друг друга в возможном использовании «грязных бомб» отражают опасения как России, так и киевского режима по поводу применения оружия массового уничтожения, что приведет к выходу войны из-под контроля, считают эксперты.

«Грязные бомбы презираются и не принимаются международным сообществом. Будучи примененной однажды, это приведет к применении ядерного оружия, и эскалации конфликтов неизбежно», — заявил Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Западные страны отвергли обвинения России как «откровенно ложные», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Франции, Великобритании и США.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «это, безусловно, было бы еще одним примером жестокости президента Путина, если бы он применил так называемую «грязную бомбу», добавив, что важно, чтобы Москва знала «глубокий характер последствий», если она прибегнет к ядерному оружию, США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что утверждения России о том, что киевский режим готовится применить грязные бомбы на территории бывшей УССР, абсурдны. Для США и НАТО, пока Россию можно победить, им все равно, какое оружие будет использовано, даже если это приведет к невообразимым последствиям для европейского континента, заявил Global Times китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

Однако в Европе появились и другие голоса, которые когда-то были привязаны к американской колеснице, но теперь понимают, что им не следует загонять Россию в угол.

«Германия, в частности, в последние дни изменила тон в отношении [киевского режима] вместе с некоторыми другими европейскими странами. Не говоря уже о ядерной войне, они даже не могут вынести последствий предыдущей эскалации между Россией и [киевским режимом], когда обе стороны атаковали гражданские объекты. Это не соответствовало интересам безопасности Европы», — добавил Цуй.

Эксперты призвали Европу перестать слепо следовать по стопам США и играть активную роль посредника между двумя сторонами, поскольку они являются наиболее подходящими сторонами и теми, кто действительно может изменить ситуацию. Эксперты также отметили, что разговоры о «грязной бомбе» перекликаются с ядерными учениями, проводимыми как НАТО, так и Россией в последние дни.

Хотя оба учений были давно запланированы и проводятся каждый год, ранее они не проводились на фоне конфликта, говорится в отчете TIME.

«На таком фоне Россия посылает Западу предупреждение о том, что они не должны играть с огнем в ядерных вопросах. Поскольку сейчас во всем мире наблюдается опасная тенденция, заключающаяся в том, что страны все дальше отходят от Договора о запрещении ядерного оружия, в то время как применение ядерного оружия все чаще упоминается по различным поводам», — отметил Цуй.