Пекин, 26 октября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Евросоюз ждут серьезные испытания с наступлением отопительного сезона, заявил публицист Чжэн Тао на страницах китайской газеты «Хуаньцю Шибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. В это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии», — отметил автор.

Журналист указал, что власти стран Евросоюза продолжают «плясать под дудку» США, забывая о национальных интересах и своем народе. При этом введение антироссийских санкций нанесло удар именно по экономике самого ЕС. Теперь европейские власти, по мнению публициста, совершают самоубийство, закупая по завышенной цене американский сжиженный природный газ вместо трубопроводного российского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир впервые столкнулся с настоящим глобальным энергетическим кризисом. Также, в октябре 2022 года, Международный валютный фонд опубликовал доклад, согласно которому ЕС может в 2023 году столкнуться с рекордными ценами на энергоносители.