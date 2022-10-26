Москва, 26 октября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Рита Дакота (Маргарита Герасимович) обвинила в непрофессионализме Ксению Собчак, которая в 2021 году в одном из своих фильмов причислила певицу к инфоцыганам. Ролик с интервью был опубликован 25 октября на YouTube-канале POPCAKE.

Скриншот с YouTube Рита Дакота

«Это абсолютный непрофессионализм. У меня не было никогда совместных курсов ни с кем», — заявила Герасимович, пояснив, что речь шла о музыкальном курсе, в рамках которого она обучала людей писать песни, поскольку у неё самой это хорошо получается. Исполнительница подчеркнула, что это был её единственный подобный проект, при этом отметив, что какие-то курсы она всё же могла рекламировать как «как амбассадор».

Для справки: инфоцыганами называют людей, занимающихся продажей различных курсов, книг и тренингов, которые в действительности не дают людям ничего полезного. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Риту Дакоту положили под капельницу за несколько часов до концерта.