Анадырь, , 06:25 — REGNUM Депутат Государственной думы от Чукотки Елена Евтюхова («Единая Россия») навестила раненых солдат, которые находятся на лечении в Москве, сообщили в пресс-службе правительства округа.

В госпитале Правительство Чукотки

Читайте также: Губернатор Сахалина доставил на передовую автомобили для спецоперации

25 октября Елена Евтюхова в очередной раз посетила филиал Главного военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Пообщалась с бойцами и передала им кресло-коляску и костыли, поднос-столики, спортивные костюмы, а также послеоперационные подушки для ног. Всё это было закуплено на средства депутатов думы Чукотки, которые присоединились к поддержке военных.

«Впервые я приехала в госпиталь около двух месяцев назад. Тогда там находился боец из нашего округа, который получил ранение в ходе спецоперации. Вместе с ним лечение проходили военные из других регионов, в том числе дальневосточных. Наш долг — поддерживать защитников нашей Родины», — сказала Елена Евтюхова.

Раненные поблагодарили жителей Чукотки за внимание и заботу.

Также Елена Евтюхова посетила санаторий в Подмосковье, где также бойцы проходят реабилитацию. При поддержке Чукотского регионального отделения партии «Единая Россия» в палаты госпиталя передали телевизоры, красную икру, рыбу, фрукты. Кроме того, бойцам передали настольные игры, среди которых «Надежда», созданная по мотивам одноименной чукотской гонки на собачьих упряжках. В ближайшее время для военнослужащих планируется организовать концерт с участием творческих активистов Московского городского отделения «Молодой гвардии Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 25 октября передал участникам специальной военной операции в защиту Донбасса технику, отечественные автомобили, воду, продукты питания.