Москва, 26 октября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Движение автотранспорта на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги в районе 52-го километра оказалось перекрыто из-за дорожной аварии с участием двух грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На внутренней стороне 52-го км МКАД столкнулись два грузовых автомобиля», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что из-за ДТП перекрыто движение на дублере. Других подробностей о произошедшей дорожной аварии не приводится. Также не сообщалось о пострадавших или погибших в результате ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Москве грузовик опрокинулся на Ярославском шоссе в районе съезда с МКАД. Из-за аварии оказалось заблокировано движение автотранспорта по двум из трех полос.